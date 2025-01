Gastro-Sensation: Wutwirt will Thunfisch zerlegen

1,3 Millionen Euro. So viel zahlen die Japaner für einen besonderen Thunfisch – wie man zuletzt bei einer Neujahrsversteigerung in Tokio mitverfolgen konnte. Denn in der japanischen Küche hat dieser Fisch einen hohen Stellenwert. Und genau das will der Wutwirt Stefan Lercher in seinem Peppino im Kärntner Millstatt den Gästen nun bieten.