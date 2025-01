ÖSV-Team: Neuer Kandidat mischt ums WM-Ticket mit

Hemetsberger „zu wenig am Limit“

Rein vom Ergebnis her hätte Daniel Hemetsberger dank Platz sieben in Bormio die Nase vorne, gestern wurde er 17.: „Zu wenig am Limit.“ Stefan Babinsky wurde 20., Platz 10 in Bormio ist sein Top-Ergebnis: „Nicht das, worauf ich aus bin.“