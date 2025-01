Salzburg gewinnt Schlager gegen den KAC klar

Die Capitals gaben vor dem Spiel bekannt, dass Head Coach Gerry Fleming und sein Betreuerstab auch kommende Saison in ihren Rollen tätig sein werden. Die Wiener gingen durch Peter Krieger (14.) zunächst in Führung. Chase Pearson (20.) glich im Powerplay aus, ehe Gäste-Verteidiger Jack Dougherty Gegenspieler Nikita Scherbak unfreiwillig zum 2:1 (23.) des VSV bediente. Auch beim 3:1 für Villach durch Guus van Nes in Unterzahl agierten die Caps nachlässig. Das zweite Tor der Gäste durch Christof Kromp blieb nur ein Strohfeuer, Maximilian Rebernig und erneut Scherbak sorgten für eine beruhigende 5:2-Führung des VSV nach 40 Minuten. Evan Jasper brachte die Wiener im Schlussdrittel aus spitzem Winkel noch einmal heran, fast postwendend stellte Rebernig aber den alten Spielstand wieder her.