„Speed-Dating“ der feinen Landhaus-Art

Fahrplan bleibt gleich

Was besprochen wurde, bleibt vorerst im Verborgenen. „Was die Inhalte betrifft, ist höchste Vertraulichkeit vereinbart“, ist aus allen Parteilagern zu hören. Zwischen welchen „Dating“-Partnern es geknistert hat, wird noch nicht verraten. „Wir halten uns an unsere Regeln. Am Fahrplan hat sich nichts geändert“, lässt Doskozil ausrichten.