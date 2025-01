Haiders geheimes Tagebuch: „Komplott im Gange!“

Einen „Volkslandeshauptmann“ nennt FPÖ-Chef Herbert Kickl seinen einstigen Weggefährten und Ausnahmepolitiker Jörg Haider im neuen Buch „Jörg Haider. Visionär und politischer Rebell: Spuren eines Systembrechers“, das am Samstag beim Jörg-Haider-Symposium in Kärnten erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Die „Krone“ warf bereits vorab einen Blick in die Hommage auf den „Kärntner Landesvater“, wie Haider seinerzeit genannt wurde – und vielerorts immer noch wird.