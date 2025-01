Neuer Streif-Horror! Glück & Pech in einer Sekunde

Stefan Eichberger, der Überraschungs-Sechste von Gröden, war mit zweitbester Trainingszeit ins Ziel gekommen. Wieder so ein Tropfen Balsam auf die leidende Abfahrer-Seele der Alpenrepublik, die erstmals in der Geschichte ohne einen Sieg zum Hahnenkamm-Rennen gekommen ist, die in Wengen mit Vincent Kriechmayr ihre einzige Podiums-Garantie verletzt verloren hatte.