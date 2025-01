Musk funkt Trump bei Mega-KI-Projekt dazwischen

Bissige Reaktion vom OpenAI-Chef

Altman widersprach der Darstellung, dass Softbank nur zehn Milliarden Dollar parat habe, und lud Musk ein, die Baustelle des ersten Rechenzentrums zu besichtigen. Dann legte er nach: „Das ist großartig für das Land. Mir ist klar, dass das, was großartig für das Land ist, nicht immer optimal für Deine Unternehmen ist“. Er hoffe aber, dass Musk in seiner neuen Rolle „größtenteils“ die USA an erste Stelle setzen werde. Musk reagiert zunächst nicht darauf.