Erste Ex-Mitarbeiter von KTM packten schon Koffer

Die Krise bei KTM und deren Folgen werden für die Stadt immer spürbarer. Zwischen November und Dezember ging die Zahl der Hauptwohnsitze um 37 zurück. „Das ist ein sehr großes Minus, gab’s in der Form, seitdem ich Bürgermeister bin, noch nie“, sagt Lang. Auf das Jahr gesehen stiegen die Hauptwohnsitze zwar noch an, das Plus fiel aber schon deutlich niedriger aus als jenes im Jahr 2023. „Ich glaube, dass das frühere Mitarbeiter von KTM sind, die weggezogen sind, weil sie sich woanders etwas gesucht haben“, so der Politiker.