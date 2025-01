Muslime lehnten Frau ab, dafür gibt‘s weniger Geld

Allerdings: Der kleinen Deutschklasse am WIFI in Steyr stand eine Frau als Trainerin vor – was der Flüchtling ablehnte. Die Verantwortlichen wussten sich nicht anders zu helfen und tauschten die weibliche Lehrkraft gegen einen Mann aus – was kein Einzelfall gewesen sein soll. Das möchte die Politik so nicht stehen lassen und zieht jetzt die Zügel an.