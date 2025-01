Qual der Wahl: Wie Gesetz Bürgermeister beschützt

In Klagenfurt geht also das Neuwahlgespenst um, weil der bisher etwas farblose SPÖ-Vizebürgermeister Ronald Rabitsch Bürgermeister plötzlich Rot sieht und Christian Scheiders Kompetenz in Frage stellt: „Er ist unfähig, die Nummer 1 zu sein“, behauptet Rabitsch. Reicht das theoretisch, um einen Stadtchef abzulösen?