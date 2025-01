Manchester City holt „körperliches Wunderkind“

„Körperliches Wunderkind“

In Frankreich weckten seine Leistungen das Interesse zahlreicher Spitzenvereine. Die spanische AS bezeichnete Khusanov als „körperliches Wunderkind“. Bei City muss Trainer Pep Guardiola derzeit auf mehrere Schlüsselspieler in der Abwehr verzichten, darunter Rúben Dias und John Stones. Auch Nathan Aké und Manuel Akanji hatten in der Hinrunde mit Verletzungen zu kämpfen. Khusanov soll nun für Entlastung sorgen.