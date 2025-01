Vertrag verlängert! Doch Lafnitz hat neuen Chef

Während in der Zweitliga-Rückrunde also Percy van Lierop (bisher Direktor Fußballentwicklung DSM-Fußballwelt sowie Talent- und Co-Trainer beim SV Lafnitz) das Zepter als Cheftrainer übernimmt, wird Uzun neben seinen Tätigkeiten als Lehrgangsteilnehmer in Lafnitz als Co-Trainer fungieren.