Neuer Anlauf für Reform des U-Ausschusses

Beschlüsse im März auf der Tagesordnung

Nun folgt also ein neuer Vorstoß: U-Ausschüsse müssten besser ausgestattet werden, Transparenz und Kontrolle wirkten. Die unstrittigen Punkte wollen Grüne, SPÖ und Neos bereits in der Landtagssitzung am 5. März beschließen. In der Kontrollfunktion als Landtagsabgeordnete wolle man nicht vom Wohlwollen der Kontrollierten abhängig sein, erklärte Kontrollausschussobfrau Eva Hammerer (Grüne). Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ), damals in Opposition, habe stärkere Kontrollrechte vehement gefordert, man nehme ihn daher jetzt in die Pflicht. In gemeinsamer Anstrengung sei ein fix fertig ausgearbeitetes „Meisterstück“ gelungen, „das es so in keinem anderen Bundesland gibt“.