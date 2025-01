Obduktion und Ermittlungen im Fall Oberkappel

Zwei tote Männer, zwei Kinder (14 und 18 Jahre alt), die nun Halbwaise sind und eine traumatisierte Frau – am Wochenende erschütterte wieder eine Bluttat das Land. Der 44-jährige Benjamin R. aus Gottsdorf in Bayern hatte in der Mühlviertler Gemeinde Oberkappel den 51-jährigen Kurt H. erschossen – mit sechs Schüssen aus einer Pistole.