„Uns ist bereits Sensationelles gelungen!“

Der Millionen-Deal mit Rasmus Höjlund zu Atalanta hat Sturm zum Sprung auf eine neue Entwicklungsebene verholfen – bist du Bergamo dankbar? Wie wichtig war dieser Transfer? Und wie wurden die Millionen investiert?

Richtig ist, dass Höjlund der erste Transfer mit einem zweistelligen Millionenbetrag in der Sturm-Geschichte war. Davor gab es aber bereits den Verkauf von Yeboah. Die Gelder wurden größtenteils in die Mannschaft reinvestiert. Ein Teil fließt auch immer in die Verbesserung der Infrastruktur und in die Weiterentwicklung des Vereines. Sturm von heute ist nicht mehr vergleichbar mit Sturm vor zehn Jahren. Uns ist Sensationelles gelungen.