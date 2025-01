Saison zu Ende! Bittere Diagnose für Ski-Routinier

Nach dem Sturz von ÖSV-Ass Vincent Kriechmayr mussten die medizinischen Einsatzkräfte am Samstag in Wengen kurze Zeit später nochmal ausrücken. Denn Giezendanner hatte seine Fahrt am Lauberhorn abgebrochen, sich in den Schnee gelegt und gleich hastig Hilfe angefordert.