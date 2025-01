„Weihnachtsmann“ Arnie vor Anflug nach Kitzbühel

KitzRaceParty und Charity-Rennen

Am Samstag verlagert sich das Societytreiben von Going endgültig in die Gamsstadt. Am Nachmittag nach der Streif-Abfahrt wedeln Stars und Sternchen am Zielhang bei der „KitzCharityTrophy“ für in Not geratene Tiroler und Südtiroler Bergbauernfamilien. Wie die APA erfuhr, unter anderem mit von der Partie: DJ Ötzi, Felix Neureuther, Armin Assinger oder Andreas Gabalier. Als Renndirektoren fungieren unter anderem Bernie Ecclestone und Birgit Lauda.