Arnie mit „Gefahrengut“ und massig VIPs im Anflug

Am 23. Jänner ist es wieder so weit: am Tag vor der legendären Weißwurst-Party im Tiroler Nobelhotel Stanglwirt wird hier noch was für die Umwelt getan ... Wieder versteigert der „Terminator“ exklusive Preise zugunsten seiner Schwarzenegger Climate Initiative, welche auch jedes Jahr den Austrian World Summit in der Wiener Hofburg veranstaltet. Bisher war noch unklar, ob man sich auch in diesem Jahr auf den 77-Jährigen freuen darf: So drohten anhaltende Dreharbeiten sowie die Feuer-Katastrophe in Hollywood seine Pläne zu durchkreuzen.