ÖSV-Adler gewinnen Weltcup-Teambewerb in Zakopane

Die österreichischen Skispringer haben in Zakopane erwartungsgemäß und überlegen den ersten Weltcup-Teambewerb der Saison gewonnen. Jan Hörl, Maximilian Ortner, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig triumphierten am Samstag 40,8 Punkte vor Slowenien. Rang drei ging an Norwegen. Am Sonntag steht in Polen ein Einzelwettkampf auf dem Programm, die Qualifikation dafür hatte Vierschanzentournee-Sieger Tschofenig für sich entschieden.