Dieses VSV-Ass könnte ein Österreicher werden

Nach der tollen Siegesserie lief‘s beim VSV zuletzt nicht mehr ganz so – nun kassierte man auch ein 3:5 gegen Salzburg. Personell gibt‘s News: Ein Verteidiger will Österreicher werden, bei der Backup-Frage kündigt sich eine Lösung an – und Goalie „JP“ Lamoureux ist neben Marco Pewal sogar ein Kandidat als Co-Trainer.