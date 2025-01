Skigebiet Alpbach punktet mit heißer Schokolade

Preis macht oft Geschmack aus

Der vergleichsweise hohe Preis spiegelt sich mancherorts dafür in der Qualität wider. Sieben von zehn Punkten erhalten die Skiorte in der Geschmackswertung. Ein Plus gibt es noch dazu: In unseren Skigebieten ist es leichter, eine heiße Schoko zu finden als etwa in den getesteten Orten in Frankreich.