FPÖ bei Angelobung Trumps dabei – aber nicht Kickl

Meloni reist heuer zum zweiten Mal zu Trump

Dabei wird sie auf eine weitere rechte Politikerin treffen, die bereits jetzt gute Kontakte zu Trump pflegt. Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird ebenfalls bei der Angelobung dabei sein. Sie war bereits Anfang des Jahres in den USA auf Stippvisite und wurde von Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida empfangen.