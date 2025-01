Ab zu City! Bei Marmoush flossen die Tränen

Offiziell bestätigt ist der Transfer zu Pep Guardiolas Manchester City noch nicht, bezweifelt und bestritten wird er aber auch nicht mehr. „Eintracht Frankfurt befindet sich aktuell in Gesprächen mit einem anderen Klub bezüglich eines Transfers von Omar Marmoush. Daher ist der Spieler heute nicht Teil des Kaders“, hatte die Eintracht am Freitagabend vor Anpfiff via „X“ mitgeteilt.