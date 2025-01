Federn in Triebwerken des Flugzeugwracks gefunden

Das teilte das Inspektionsteam am Freitag mit. Das südkoreanische Verkehrsministerium wollte sich dazu nicht äußern. Die Ermittlerinnen und Ermittler gaben kürzlich an, dass an einem der am Unfallort geborgenen Triebwerke Federn gefunden worden seien. Videoaufnahmen zeigten zudem, dass ein Triebwerk von einem Vogel getroffen wurde.