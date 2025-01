Neureuther-Appell: „Es muss etwas passieren!“

21 Verletzte Speed-Fahrer beklagen die Speed-Männer in der laufenden Saison bereits. Eine drastische Zahl, die nun auch Neureuther alarmiert hat. „Es müssen Regeln her“, so der ARD-Experte am Rande des Rennwochenendes in Wengen. Der Deutsche schlug dabei vor, in den Speed-Disziplinen mit Einheitsanzügen die Geschwindigkeit zu reduzieren.