Zverev, Alcaraz und Sabalenka im Achtelfinale

Alcaraz lässt sich bei Sieg „Känguru“ tätowieren

Alcaraz fehlen nun noch vier Siege zum ersten Titel bei den Australian Open, der seinen Karriere-Grand-Slam komplettieren würde. Gewinnt er nach zwei Mal in Wimbledon und je ein Mal bei den French und den US Open in „Down Under“, dann hat er schon einen Plan. Bisher hatte sich der 21-jährige Weltranglisten-Dritte Tattoos für die Major-Titel machen lassen. Was es sein wird, wenn er die Trophäe in Melbourne holt? „Es wird ein Känguru sein“, sagte Alcaraz unter dem Applaus der Fans.