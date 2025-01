„Head‘s up“: Hier sind betrunkene Grafen Programm

„Ich will mir erst anschauen, was gut funktioniert und bin voller Energie“, schmunzelt Kopf, der die Tourismusschule in Villach absolviert, sein Handwerk am Wörthersee und in St. Moritz perfektioniert hat. „Ich lege Wert auf hohe Qualität, dass alles passt. Bei den Cocktails biete ich Klassiker, aber auch Eigenkreationen.“