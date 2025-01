Routinier teilt gegen Ilzer und Schicker aus

„Es fehlt uns im Moment einfach individuell überall“

Ilzer legte nach der 0:5-Pleite die Finger in die Wunde. „Man kann hier 0:5 verlieren, über die Art und Weise müssen wir uns intensiv unterhalten. Bayern ist in unserer Verfassung sicher nicht unser Maßstab. Trotzdem muss man hier anders auftreten und sich anders wehren“, kritisierte der Steirer sein Team. „Es fehlt uns im Moment einfach individuell überall. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, aber dann muss man alles auf dem Platz lassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es bei allen heute so war“, meinte auch Mittelfeldakteur Dennis Geiger. „Wir sind mittendrin im Abstiegskampf, es gibt nichts schönzureden. Es geht um nichts anderes für uns. Ich hoffe, dass wir am Samstag ein anderes Gesicht zeigen, denn ansonsten wird es schwer für uns.“ Dann treffen die Hoffenheimer auswärts auf den Tabellenvorletzten Holstein Kiel (11). „Es ist jetzt unsere Aufgabe, wenn wir in drei Tagen das wichtige Spiel in Kiel haben, uns jetzt nicht gegenseitig zu zerstören, sondern Lösungen zu finden, um aus dieser schwierigen Situation gesund und erfolgreich herauszukommen“, sagte Ilzer.