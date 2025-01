„War am ersten Tag klar, dass sie erfroren sind“

„Krone“: Es sind bald 71 Jahre seit dem verheerenden Bergunglück vergangen. Hat Sie das Erlebte jemals losgelassen?

Walter Höll: Die Erinnerungen bleiben. Auch weil es in den 70 Jahren danach keinen so starken Sturm gegeben hat. Als die Gruppe am Gründonnerstag die Tour startete, gab es bereits Wetterwarnungen. Dass der Wind aber so stark wird, hat keiner auch nur annähernd ahnen können. Es gab sogar im Tal Spitzen mit weit über 100 Kilometer pro Stunde. Und der Sturm blieb fast eine Woche, das ist sehr ungewöhnlich.