„Zauberhand“ setzt auf Tattoos und Ring

Seppos Herzdame: Tina (Naderer), eine Musikerin, die bei „Voice of Germany“ entdeckt wurde. „Sie ist immer für mich da, speziell in schwierigen Phasen.“ Im Juli war Hochzeit, Teamkumpel Tobi Wagner Trauzeuge. Die beiden sind Zimmerkollegen, bei Musik tonangebend. „An uns führt kein Weg vorbei“, schmunzelt Frimmel. „Wir kennen uns ja schon seit den Handball-Anfängen in Perchtoldsdorf, also fast das ganze Leben lang.“