Statt dem Geld bekam das Opfer eine Kugel verpasst

Showdown in der Benzstraße

In der Benzstraße in der Neuen Heimat kam es am Dienstag kurz vor 11 Uhr zum Showdown. Der Tschetschene wollte, dass der Syrer einsteigt. Dieser weigerte sich, stand auf der Fahrerseite, zog nach kurzem Wortwechsel eine Pistole tschechischer Bauart und verpasste dem Tschetschenen einen angesetzten Schuss in die rechte Schulter. Dann floh der mutmaßliche Schütze. Er konnte dank der Erstaussagen des Opfers auf Lichtbildern identifiziert und später festgenommen werden. Der Tschetschene, der einen glatten Durchschuss erlitten hatte, zeigte aber in der zweiten Befragung erste Erinnerungslücken.