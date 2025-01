Göttliches Stelldichein für Kardinal Schönborn

Besondere Elemente des Gottesdiensts sind laut „Kathpress“ ein gemeinsames Taufgedenken der Gäste aus den verschiedenen christlichen Kirchen und die Übergabe eines Evangelienbuchs mit Tausenden Unterschriften und einem Sendschreiben an Kardinal Schönborn. Die Kollekte des Gottesdienstes geht zu einem Teil an alleinerziehende Mütter und an ein christlich geführtes Altersheim in Syrien.