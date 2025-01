Minnesota Wild verliert trotz Rossi-Treffer

Marco Rossi hat am Mittwoch seinen 17. Saisontreffer in der National Hockey League (NHL) erzielt. Der 23-jährige Vorarlberger traf im Heimduell von Minnesota Wild mit den Edmonton Oilers in der 17. Minute im Powerplay zum 2:0, musste am Ende mit seinem Team aber noch eine 3:5-Niederlage einstecken.