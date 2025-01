Fehlerfreier Komatz zeigt in Ruhpolding auf

Leitner verpasst Weltcuppunkte

Felix Leitner (1 Fehlschuss) verpasste als 42. Weltcuppunkte, Patrick Jakob (3) und Magnus Oberhauser (2) landeten außerhalb der Top 60. Am Donnerstag findet in Ruhpolding das Einzel der Frauen über 15 km statt (14.10 Uhr), am Freitag und Samstag gehen die Staffelbewerbe der Männer und Frauen über die Bühne. Am Sonntag werden die Massenstartrennen ausgetragen.