Bernhard Raimann gastiert 2025 mit Colts in Berlin

„Bahnbrechendes Ereignis“

In der deutschen Hauptstadt findet erstmals ein Spiel des NFL-Grunddurchgangs statt. „Die NFL schreibt in Berlin Geschichte, und die Colts sind stolz darauf, Teil dieses bahnbrechenden Ereignisses in einer der geschichtsträchtigsten Städte der Welt zu sein“, sagte Colts-Besitzer Jim Irsay in einem Statement. Die US-Profiliga wird in der kommenden Saison zudem drei Spiele in London und ein Spiel in Madrid im Bernabéu-Stadion austragen.