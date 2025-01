Dem Winter auf der Spur!

Wer bis 31. Jänner oder von 1. März bis Saisonende 2025 in einem Premium-Partnerbetrieb (mindestens 2 Nächte) bucht, erhält einen Gratis-Skipass. Das ist kein schlechtes Argument, um nach Mariazell zu fahren. Außerdem ist hier mit dem Hotel Montestyria Mariazell Chalets & Suiten ein richtiges Hideaway entstanden, das als einziges Hotel in der Steiermark mit einem Michelin-Key ausgezeichnet wurde. Sechs Chalets und zwei Suiten in einem hochwertigen und überaus ansprechenden Design, ein richtiges Kleinod mit höchstens 28 Gästen. Die Ausstattung beinhaltet viel Platz sowie eine eigene Sauna, es ist ein Rückzugsort am Kalvarienberg in bester Lage mit Blick auf die mächtige Basilika.