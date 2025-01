Vom Mensch verursacht: So entsteht Industrieschnee

Nur in der Nähe von großen Industrieanlagen

Das Vorhandensein von „großen“ Industrieanlagen in Gegenden mit Hochnebel in den Wintermonaten ist in Österreich im Wiener und dem Grazer Becken gegeben, aber auch in der Mur-Mürz Furche in der Steiermark sowie im Klagenfurter Becken im Süden und dem westlichen Donautal in Oberösterreich. „Diese Industrieanlagen liefern in einem 24-Stunden-Betrieb über sieben Tage der Woche das zusätzlich benötigte Feuchte- und Aerosolangebot, das letztendlich die Auftrittswahrscheinlichkeit von Industrieschnee erhöht“, heißt es von den Experten. Nicht zu unterschätzen sei aber auch der Hausbrand (Verbrennungen in Privathaushalten wie in Herd, Kamin, Heizöfen), obwohl dieser in den vergangenen Jahren aus Umweltschutzgründen rückläufig sei.