In diesen Regionen drohen heftige Schneefälle

Wetterbesserung zum Wochenende hin

Nach dem schneereichen Mittwoch ist eine deutliche Wetterbesserung in Sicht. Der Donnerstag bringt bereits im Westen und Süden überwiegend sonniges Wetter, während sich in der Osthälfte zunächst noch Restwolken halten, die sich im Tagesverlauf auflösen. Die Temperaturen bleiben winterlich, zwischen minus 2 und plus 5 Grad unter Tags.