Warum in Oberösterreich Gämsen abgeschossen werden

Vor gut drei Jahren ordnete die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck im Raum Fürstenbergschlag im Höllengebirge die zeitlich begrenzte „Schwerpunktbejagung“ des Gamswilds an. Das Gebot zum Zwangsabschuss rief die Grünen im Landtag auf den Plan. Sie wollten in einer schriftlichen Anfrage an die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) wissen, warum es den scheuen, anmutigen Tieren an den Kragen geht und worauf sich das Vorgehen begründet.