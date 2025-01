Motivationsmangel! ÖSV-Olympionike legt Pause ein

„Verspüre im Moment keine große Lust, Rennen zu fahren!“

Nun fehlt dem Olympiasieger jedoch die Motivation. Am Vorabend des Heimweltcups in Bad Gastein reiste er kurzerhand ab. „Wenn ich am Start stehe, verspüre ich im Moment keine große Lust, Rennen zu fahren. Daher mache ich eine Pause, um mich neu zu motivieren“, ließ der Boarder wissen.