„Starke Schmerzen“: ÖSV-Dame bricht Saison ab

Nagel wird entfernt

Die Schmerzen seien aber zu groß, um in dieser Saison weiterzumachen. „Meine Saison 2024/25 ist vorbei. Da ich immer noch mit starken Schmerzen beim Skifahren kämpfe, habe ich beschlossen, den Nagel aus meinem Bein zu entfernen“, schrieb Nussbaumer auf Instagram. Die Operation geht am Dienstag über die Bühne und Nussbaumer, die bisher neun Weltcup- und 62 Europacup-Rennen bestritten hat, wird sich auf ihre Rückkehr in der Saison 2025/26 konzentrieren.