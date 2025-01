Vom harten Eishockeycrack zum sanften Heilmasseur

Der Ort für den Fototermin am Montagmorgen war etwas ungewöhnlich: in der Kabine der spusu Vienna Capitals in der Steffl-Arena in Kagran präsentierte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) die neueste Initiative der Stadt für den Arbeitsmarkt. Denn die Wirtschaft schwächelt, besonders Jugendliche sind von der steigenden Arbeitslosigkeit betroffen. In der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen ist sie in der Stadt am stärksten gestiegen. Derzeit sind hier 27.387 junge Menschen arbeitslos oder in Schulungen.