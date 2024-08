Stadt sucht mit neuer Serie nun Kinderbetreuer

Bewerbungen sprunghaft gestiegen

Der Erfolg gibt dem Projekt recht: Zwischen September und März 2024 verzeichnete der waff 10.400 Interessierte. Zwischen September 2023 und März 2024 verzeichnete der waff 10.400 Interessierte an Pflegeausbildungen. Besonders bemerkenswert ist das Plus von fast 50 Prozent an Bewerbungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Bewerbungen für die Ausbildung zur Pflegeassistenz, die von der Serienfigur Mary verkörpert wird, stieg sogar um beeindruckende 135 Prozent. Auch international sorgte das Projekt für Furore: So konnten die Kreativen gleich mehrere Preise gewinnen.