Erste Sensation bei den Australian Open

Sinner und Swiatek souverän

Ungeachtet der Debatte um ihre positiven Doping-Tests haben die Tennisstars Jannik Sinner und Iga Swiatek einen erfolgreichen Start in die Australian Open hingelegt. Der italienische Titelverteidiger bewies am Montag in seinem Auftaktmatch gegen den Chilenen Nicolas Jarry Nervenstärke und siegte 7:6,7:6,6:1. „Er ist ein unglaublicher Spieler mit riesigem Potenzial“, zollte Sinner seinem aufschlagstarken Gegner Respekt. „Ich bin sehr glücklich, wie ich eine sehr schwierige Situation in den ersten beiden Sätzen gemeistert habe.“ Der US-Open-Champion landete seinen 16. Matchsieg in Folge, seinen 15. bei einem Major auf Hartplatz. In der zweiten Runde trifft Sinner auf den australischen Wildcard-Spieler Tristan Schoolkate. Die polnische Weltranglistenzweite Swiatek, die nach im Herbst verbüßter Dopingsperre in Melbourne starten darf, gewann gegen die Tschechin Katerina Siniakova 6:3,6:4.