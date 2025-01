„Mit Prammer siegte der nächste Gegner von Babler“

Gleich nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses konnte SPÖ-Kandidat Dietmar Prammer das sagen, was ihm im gesamten Wahlkampf im Magen lag: Er kritisierte die fehlende Unterstützung seiner Genossen in der Landes- und Bundespartei. Trotzdem geht er gestärkt in die zweite Runde, allerdings: Zu siegessicher dürfen sich die Genossen nicht sein, meint Politik-Professor Peter Filzmaier, der für die „Krone“ die Wahl in Linz beobachtete.