Wie sich für Belos und Albek der WM-Traum erfüllte

Dass Teamchef Pajovic den jungen Albek einst als Graz-Trainer selbst unter seinen Fittichen hatte und Albek die gleiche Position wie früher der ÖHB-Teamchef spielt, ist freilich ein Vorteil: „Pajo weiß genau, was ich kann und wo er mich unterstützen muss. Er hilft mir ungemein, macht mich besser“, sagt Albek, der sich bei der Weltmeisterschaft weiter in die Auslage spielen will. „Ich weiß, dass ich auf Sicht in eine bessere Liga wechseln muss. Ich bin Graz sehr dankbar. Aber ich will mich präsentieren, eine gute WM spielen und dann schauen, was passiert. Vielleicht wissen wir dann im Februar oder März mehr“, sagt Albek, dessen Vertrag bei der HSG Graz nach dieser Saison ausläuft.