Musk blickt nach Österreich: Fall Anna „crazy“

Der „Fall Anna“ löst auch in Österreich enorme Bestürzung und Unverständnis aus. Über Monate hindurch haben sich 17 Burschen zwischen 13 und 19 Jahren – die meisten von ihnen arabischstämmig – mutmaßlich an der damals Zwölfjährigen in Wien-Favoriten vergangen, das Mädchen wurde von einem zum anderen weitergereicht. Unter anderem fanden die Handlungen auch in einem Parkhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs statt.