„Duell mit Messi wäre für mich einfach surreal!“

„Bravo, ,Fitzi‘! Starker Pass, genau so“, lobte Austrias Trainerstuff Dominik Fitz. Der „Zehner“ liefert nach seinen starken Auftritten in der Liga (drei Tore, neun Assists) auch im Trainingscamp in Belek sofort ab, sticht bei den internen Spielformen mit Spielwitz und Kreativität heraus. Was dem 25-Jährigen für seine zukünftige Karriere ganz besonders in die Karten spielen könnte.