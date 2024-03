Austrias Fitz blüht im Frühjahr als Goalgetter auf

Abgehakt – im Frühjahr blühte das Veilchen so richtig auf, netzte in den letzten sechs Partien fünfmal ein und führt im neuen Jahr sogar die Torschützenliste an. „Das Selbstverständnis ist wieder da. Der Treffer gegen Hartberg war extrem wichtig, da ist mir der Knopf aufgegangen. Ich halte mich jetzt weiter vorne auf, das war im ersten Halbjahr eben nicht der Fall“, weiß der „Zehner“. Während Trainer Michael Wimmer meint: „Ich bin überzeugt, dass ,Fitzi‘ fußballerisch einer der besten Spieler in der Liga ist. Er ist aber auch ein Kicker, der sich schnell sehr selbstkritisch zeigt und dadurch das Selbstvertrauen verliert. Obwohl es nicht notwendig ist. Er hat sich aus meiner Sicht in meinem Spiel im Aktionsradius ein bisschen gefangen gefühlt. Jetzt kann er sich auf dem Platz freier bewegen, und die Räume sind trotzdem so besetzt, wie ich sie haben will. Ich möchte ihn noch besser machen, seine Lauf- und Sprintwerte sind immer überragend.“