Fitz: Austrias Nummer eins weckt Bullen-Interesse

Von New York nach Antalya

Weshalb Fitz auch auf dem Zettel von den New York Red Bulls steht. Die Scouts vom MLS-Klub, der Anfang Dezember im Ligafinale gegen LA Galaxy knapp mit 1:2 den Kürzeren zog, waren wegen des Spielmachers bereits zweimal auf Besuch in Wien. Und kündigten an, ins Trainingslager der Veilchen nach Antalya (8. bis 17. Jänner) zu reisen, um Fitz weiters beobachten zu können. Austrias Eigengewächs hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, den nächsten Schritt machen zu wollen. Für Fitz, der mit 2,5 Millionen Euro den höchsten Markwert im Kader hat, wäre es die erste Station im Ausland.